Douanes : aucune grève n’est prévue, selon la direction

La direction générale des douanes s’est prononcée hier, après les informations véhiculées sur une éventuelle grève générale des employés de la douane la semaine prochaine. «La direction des douanes est une administration sensible pour le pays. Il est donc nécessaire de rassurer les personnels répartis sur toutes les régions mais également les opérateurs qui ont besoin de régler des dossiers auprès des bureaux».

En effet, des informations ont été publiées dans certains médias jeudi dernier concernant le désaccord entre la direction et les employés de la douane sur certains points, notamment la date de concours, des avantages impayés ou encore l’ingérence des éléments de la gendarmerie dans les affaires de la direction des douanes.

Mais d’après les allocutions d’Alexandre Randrianasolo, secrétaire général du ministère des Finances et du budget, «Il s’agit d’informations non fondées. Le Syndicat des employés des douanes a été contacté mais déclare ne pas être au courant de cette situation. En tout cas, s’il existe un problème entre les employés et l’administration, cela devrait d’abord commencer par un dialogue entre les deux parties».

Riana R.