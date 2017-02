Documentaire : «Mada Underground» s’illustre à l’IFM

«Mada Underground», un long- métrage qui retrace le quotidien de l’artiste plasticien Temandrota, du rappeur Nathy Kaly, de la slameuse Caylah ainsi que des skateurs Toté, Enderika et Tolotra, sera projeté en avant- première à l’IFM Analakely, ce 11 février.

La Grande île a encore de l’espoir, au-delà de ces images lugubres qui ternissent sa réputation, à cause notamment de l’insécurité grandissante, de la pollution et de la pauvreté. Ce documentaire réalisé par Philippe Chevallier et Denis Sneguirev reflète justement le dynamisme et l’aspiration de la jeunesse qui veut apporter sa part de pierre à l’édifice pour redorer le blason du pays.

Animés par leur passion, ces artistes compensent le manque de moyens par leur créativité. «Mada Underground, ce sont les rues d’Antananarivo transformées, par la grâce de jeunes artistes malgaches, en une scène d’opéra urbain plein d’énergie», soutiennent les réalisateurs.

Au mois de novembre dernier, les téléspectateurs francophones ont eu le loisir d’apprécier ce chef-d’œuvre à l’occasion d’une programmation spéciale sur TV5 Monde, à l’occasion du XVIe Sommet de la Francophonie. «Notre combat, c’est rendre la vie plus agréable, malgré ce qui se passe», scandent les artistes dans la vidéo.

Après le festival Fipa, Mada Underground sera présenté aux cinéphiles malgaches à l’IFM, samedi prochain, où Caylah et Nathy Kaly vont se relayer sur scène.

Joachin Michaël