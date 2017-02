Dégradation sociale : les jeunes incités à agir

Les jeunes chrétiens réagissent. Ceux réunis au sein des associations confessionnelles des deux églises protestantes, à savoir les FJKM et FLM, ont décidé de mener une mission conjointe, en vue de lutter contre la dégradation de la situation sociale, individuelle et spirituelle qui commence à gagner le milieu de la jeunesse malgache. Ces derniers se sont groupés au sein d’une association nationale d’orientation et d’encadrement de jeunes, dénommée « Nehemia Mada reconstruction- Manarina ny rava isika » (NMR-Marisika), qui a vu le jour au mois de décembre 2016.

« La recrudescence de l’alcoolisme chez les jeunes, la multiplication des cas de violences impliquant des jeunes ou encore le développement de l’homosexualité qui commence à faire des ravages parmi les jeunes… sont autant de signes de telles dégradations ». C’est ce qu’a fait entendre le secrétaire exécutif de NMR-Marisika, Lovatiako Ralaivao, hier, en marge de la première Assemblée générale ordinaire de l’ association, qui s’est déroulée à Mahamasina.

Ladite association a pour mission d’éduquer et accompagner les jeunes Malgaches afin qu’ils puissent individuellement devenir « Un nouveau Néhémie » – un acteur de la reconstruction dans la Bible- pour leur propre reconstruction interne , spirituelle, mentale et socioculturelle… et pour la reconstruction de leur environnement direct et immédiat, à savoir la famille, la communauté…NMR-Marisika attend également à ce que les jeunes ciblés puissent collectivement devenir une force de proposition d’une part et un acteur puissant pour la reconstruction nationale d’autre part.

Fahranarison