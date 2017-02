Dans le cosmos

Slam – Un après-midi «Scène ouverte»

Fidèle à son rendez-vous mensuel, l’association Madagaslam convie, ce jour, les amateurs de beaux mots sur une «Scène ouverte» à l’Institut français de Madagascar (IFM). La scène ouverte est sans doute le moyen le plus simple de tester et accroître le talent artistique. Et Madagaslam, qui propose un rendez-vous périodique alliant écriture, oralité et expression scénique, ne dira pas le contraire. L’association est actuellement à pied d’œuvre pour les préparatifs de la Coupe du monde de slam poésie, qui se tiendra cette année en France, à l’occasion de laquelle Tagman défendra nos couleurs.

Emisssion – La chaîne télévisée Record présente « Andronay androany »

Cette année, la chaîne télévisée Record présente une nouvelle émission téléréalité intitulée «Andronay androany». Il s’agit d’un concours réservé aux couples amoureux et désireux de réaliser leur mariage cette année. «Les critères sont nombreux et prennent en compte tous les petits détails quotidiens de chaque couple qui démontrent les valeurs de l’amour», a expliqué Vola Hebert, le premier responsable de l’émission. Sur ce, six mariages seront ainsi organisés durant cette année.