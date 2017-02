Code minier : les enjeux réels du secteur oubliés

Un nouveau processus de révision du code minier est entamé récemment après les fortes critiques faites aux autorités sur les démarches prises auparavant. On constate actuellement d’importantes hésitations et d’incohérences autour de ce sujet. Et pour cause, auparavant, un comité consultatif constitué des Organisation des sociétés civiles, du ministère auprès de la présidence en charge des Mines et du pétrole et du secteur privé a été mis en place pour discuter d’une éventuelle révision du code minier. Or ledit comité n’a pas fait long feu après des discussions tumultueuses qui n’ont d’ailleurs finalement pas servi à pas grand-chose, et après qu’un expert de la société civile ait décidé de le quitter.

Et voilà maintenant que l’Etat tente une nouvelle approche pour rediscuter de ce projet de loi. Cela à travers des rencontres régionales organisées dans les chefs-lieux de province, ce qui, au train où vont les choses, ne s’avérera sans doute une fois de plus que des forums futiles et inconciliables avec le contenu de la législation minière.

Décisions populistes

Par ailleurs, le ministre des Mines et du pétrole a récemment annoncé à Ampefy que son département comptait procéder à un nettoyage dans le secteur. Les actions que le ministère compte entreprendre ont été annoncées à cette rencontre et porteraient sur près de 54 points. Mais tout semble se limiter à des décisions populistes, voir calculatrices, aux antipodes de la réalité et n’abordant pas les véritables enjeux du secteur minier à Madagascar.

Somme toute, on constate une obsession continuelle sur les redevances minières. Sans parler des allégations faites par des personnes qui ne sont pas forcément en connaissance du dossier et de la portée du secteur minier, alors que celui-ci est particulièrement stratégique pour le développement de la Grande île. Inévitablement, une telle situation portera préjudice à l’avenir de ce secteur qui est pourtant en mesure de faire sortir la population malgache de la pauvreté. A titre d’exemple, l’exportation de nickel et de cobalt représente 32% des recettes d’exportation du pays. A cela s’ajoutent les apports aux autres activités économiques liées à ces exportations qui s’élèvent à des centaines de millions de dollars par an.

Haja R.`