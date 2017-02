Cantine scolaire : 2,3 millions de dollars du Japon

Le soutien du gouvernement japonais à l’éducation continue. Après la signature de deux contrats de dons sur la réhabilitation et l’extension de salles de classe de deux collèges des régions Boeny et Vakinankaratra, au début de cette semaine, un nouvel appui dans ce secteur vient d’être conclu hier.

Il s’agit d’une contribution financière de 2,3 millions de dollars et d’un don en nature de 620 tonnes de riz au profit du programme d’alimentation scolaire, mis en œuvre par le Programme alimentaire mondial (Pam), sous la conduite du ministère de l’Education nationale (Men). L’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara, a remis officiellement ces dons lors d’une cérémonie officielle à l’EPP Motombe, dans la commune de Toliara II.

243.000 élèves

Le programme d’alimentation scolaire fournit quotidiennement un repas chaud à 243.000 élèves dans les régions du sud du pays (Anosy, Androy, Atsimo Andrefana), sujettes à l’insécurité alimentaire et dans les quartiers urbains défavorisés à Antananarivo, Toamasina et Toliara. Les repas de la cantine fortifiés en micronutriments sont faits à base de céréale (riz ou maïs), haricot et huile végétale. Le programme comprend également un volet éducatif sur la nutrition et l’hygiène pour les élèves.

«Le Pam est reconnaissant de ce soutien inestimable et continu, qui est l’expression de la solidarité du Japon avec le gouvernement malgache, afin de venir en aide aux populations les plus vulnérables dans la lutte contre la faim et leur offrir des opportunités d’accès à l’éducation. Soutenir le programme de cantines scolaires, c’est investir dans la formation des cadres de demain pour un avenir meilleur », a déclaré le représentant du Pam à Madagascar, Moumini Ouedraogo.

Fahranarison