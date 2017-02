Budget 2017 : la Ceni réclame plus d’indépendance

Malgré sa volonté d’aller de l’avant dans les préparatifs électoraux, la Ceni a besoin de plus d’indépendance, notamment dans la gestion de son budget. La lenteur et la longueur de la procédure administrative fait obstacle.

Depuis sa mise en place en octobre 2015, la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) a toujours été appuyée financièrement par l’Etat. Cette année, le budget de la Ceni est inscrit dans la loi de finances 2017 (LFI). Mais, les différentes procédures de décaissement posent tout le temps problème, notamment les papiers administratifs.

«Nous attirons votre attention sur la possibilité d’alléger la procédure financière à notre endroit», a indiqué hier à Alarobia le président de l’organe, Hery Rakotomanana, en s’adressant au chef du gouvernement Mahafaly Olivier Solonandrasana. La Ceni propose ainsi que son budget soit déposé dans un compte de dépôt pour qu’elle puisse le gérer librement. «Le fait d’inscrire le budget dans la LFI est à l’origine de certaines contraintes» a expliqué pour sa part le vice-président de la Ceni, Philibert Andriamanantsoa.

D’après lui, la Ceni ne devrait rien demander à l’Etat alors qu’à présent, elle est obligée de passer par le ministère des Finances et du budget (MFB) à chaque fois qu’elle a besoin de fonds. Une des conséquences de cette lourdeur administrative est d’ailleurs le retard du paiement des salaires du personnel de la Ceni du mois de janvier.

Rapport 2016

Néanmoins, la collaboration entre la Ceni et le gouvernement devrait être fructueuse cette année d’autant plus que la Ceni aspire à une gouvernance électorale crédible et démocratique. L’organe a ainsi présenté son rapport annuel de l’année 2016 hier pendant lequel il a exposé les prévisions non réalisées et les perspectives pour 2017.

Pour l’année 2017, le taux de réalisation des activités de l’organe électoral est de l’ordre de 60%. Parmi celles-ci la mise en place de structures opérationnelles et de la plateforme de concertation, la tenue de divers ateliers de consultation qui ont donné naissance à trois documents stratégiques, ou encore l’amélioration du fichier électoral à travers le nouveau logiciel Oracle.

Tahina Navalona