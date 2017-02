Recensement général de la population : les résultats attendus vers la fin 2018

Les derniers traitements des résultats du troisième recensement général de la population et de l’habitat (RGPH 3) devraient être achevés vers la fin 2018 selon l’Institut national de la statistique (Instat). La phase pilote de recensement a été réalisée en septembre 2016. Mais la grande cartographie censitaire est programmée pour ce mois de février avec un dénombrement prévu en octobre prochain. Les opérations restantes nécessitent 26 millions de dollars. 40 mille agents seront mobilisés.

« Attendu depuis plus d’une vingtaine d’années, ce recensement va combler les lacunes en statistiques sociodémographiques et permettra de disposer des données fiables et d’une base de sondage à jour pour la réalisation des différentes enquêtes et l’organisation d’élections crédibles », a expliqué Ida Clément Rajaonera, directeur général de l’Instat hier, à l’occasion de la remise officielle de divers matériels par le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) pour ce recensement.

Assistance du Pnud

Le représentant du Pnud a en effet octroyé 85 ordinateurs de bureau et 250 tablettes à l’Instat en présence du ministre de l’Economie et du plan, du DG de l’Instat et du représentant de l’UNFPA. Cette remise s’inscrit dans le projet conjoint du Pnud et de l’UNFPA et a pour objectif de renforcer la réalisation des travaux cartographiques selon la méthodologie adaptée.

« Les données issues de ce recensement permettront de calculer les indicateurs pour le suivi de tous les projets de développement et les objectifs de développement durable (ODD) », a noté El Hadji Fall au nom du Pnud, avant de rajouter qu’« En tant qu’agence de développement, le Pnud ne pouvait que se joindre à son agence-sœur l’UNFPA afin d’apporter un soutien en équipement à cette initiative et ainsi maximiser la réussite de ce troisième recensement ».

Le ministre Herilanto Raveharison a réaffirmé l’engagement du gouvernement de faire de « La politique statistique une priorité, mais surtout un instrument au service du développement et des prises de décisions politiques ».

Arh.