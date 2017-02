FREE NEWS : Bientôt la version en ligne

Ce sera chose faite d’ici peu. Votre quotidien Free News sera accessible sur la toile bientôt. Il ne reste plus qu’à fignoler quelques détails techniques. En effet, nombreux sont ceux qui nous ont demandé à ce que les articles de Free News soient accessibles via Internet. Cette demande émane surtout de ceux qui n’ont pas la possibilité de se procurer la version papier du journal étant donné leurs lieux de résidence, mais qui ont été alléchés, et par nos Unes qui paraissent régulièrement sur les réseaux sociaux, et par l’écoute des explications en rapport à ces Unes sur les ondes de la radio Free FM.

Et cerise sur le gâteau, la version électronique sera enrichi de quelques rubriques, notamment un fil infos à travers lequel les lecteurs pourront suivre en temps réel les infos du jour. Il y aura également les analyses développées sur les ondes. Des fichiers audio qui seront disponibles et qui pourront donc être écoutés et réécoutés à volonté par les internautes.

Grâce à ce site, les révélations que constituent la majorité de nos Unes ainsi que les analyses radiodiffusées auront désormais une portée internationale. Des révélations grâce auxquelles nous nous sommes fait une renommée et qui est devenue notre image de fabrique au sein du monde de la presse malgache.

Il ne reste plus à espérer que les autorités daignent enfin autoriser l’ouverture de Free TV pour que le bonheur de ceux qui nous suivent soit complet. A noter que jusqu’ici, il n’existe aucune raison valable pour nous la refuser, sauf peut-être la paranoïa de ces « princes qui nous gouvernent ».

La rédaction