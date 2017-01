Trap : Kemyrah dévoile son nouvel album

Après plusieurs mois d’attente, le premier album de Kemyrah sort enfin de sa tanière. Tahina Andrianiaina, alias Kemyrah, est ravi de présenter le mixtape intitulé « Kemy-Rap ». C’est le premier projet présenté par son label dénommé « Flawless music entertainment ». La version digitale sera disponible à partir de ce jour.

Il y a quelques mois, Kemyrah a dévoilé un aperçu de ce nouvel opus avec le titre «You are the best (YATB)» qui a collecté quelques milliers de vues sur les réseaux sociaux. Après trois ans de préparation, il est enfin prêt à le présenter à ses fans, en décidant de l’intituler «Kemy-Rap» qui signifie Kemyrah et le rap ou encore le rap selon Kemyrah. Composé de 16 titres, l’album emprunte plusieurs styles de la musique urbaine, en allant du reggae, au roots, sans oublier le boom rap, le soul, parfois même le jazz rap et surtout le trap.

Un mixtape avec plusieurs artistes invités

Au fait, cet album est un «mixtape», c’est-à-dire que la plupart des sons utilisés ont été créés par des beatmakers sur internet. Certains titres ont tout de même été assurés par des beatmakers malgaches, comme Rapa de Tsimbazaza music ou Harrys Teddy, cofondateur du label Flawless music entertainment. Par ailleurs, plusieurs autres artistes y ont été invités, entre autres Arione Joy, Joil’ Ambup’s, Zazaluck, Double’ NN, Elita, Mista et même Rak Roots…

Autoproduction

«J’écris moi-même mes textes. Je m’inspire de tout ce qui me touche dans la vie quotidienne : l’argent, la persévérance, la solitude, l’amour de la famille et même l’amour de soi, qui n’est pas forcement de l’égoïsme», a-t-il ajouté. Passionné de culture urbaine, Kemyrah, chanteur-rappeur et compositeur, a débuté sérieusement sa carrière artistique en 2012. Il a peu à peu dévoilé ses talents sur les réseaux sociaux et a commencé par être sollicité par plusieurs rappeurs et organisateurs d’évènements.

«Kemy-rap» est au fait téléchargeable gratuitement sur le net et la version CD se fait seulement sur commande. «Par manque de temps et de budget, nous ne pouvons pas faire autrement». Par ailleurs, pour promouvoir le disque, Kemyrah sera sur scène du Cercle germano-malgache, au mois d’avril et promet aussi plus d’apparitions pour cette année.

Holy Danielle