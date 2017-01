Réhabilitation du canal des Pangalanes : une équipe marocaine sur le terrain

Une délégation d’ opérateurs marocains est en visite à Madagascar cette semaine pour le suivi des accords signés avec le gouvernement malgache lors du passage du roi Mohamed VI dans le pays en novembre dernier.

L’équipe menée par Saïd Zarrou, directeur général de l’agence Marchica Med, a mis en exergue le projet portant sur la valorisation et la sauvegarde de canal des Pangalanes, financé par le Royaume du Maroc. L’agence marocaine Marchica Med S.A sera d’ ailleurs en charge de la réalisation des travaux.

Le projet de réhabilitation du canal des Pangalanes fait partie des accords signés entre le royaume du Maroc et le gouvernement malgache en novembre dernier. Le projet consiste en l’amélioration de la connectivité du canal de manière à mieux exploiter les zones qui y sont interdépendantes. La finalité est de promouvoir la productivité agricole de ces zones et encourager la transformation des produits finis au niveau local, donc générer de la valeur ajoutée.

A ce propos, Saïd Zarrou a avancé qu’une équipe est déjà sur le terrain ces deux derniers mois pour effectuer les études relatives à la concrétisation du projet. « Nous sommes en pleine période d’incubation, phase indispensable au début des travaux d’aménagement des voies d’eau. Le processus s’effectue de concert avec le secteur public et semi-public d’où la raison de notre déplacement d’aujourd’hui », a-t-il souligné lors d’une rencontre avec le ministre de l’Industrie et du développement du secteur privé, Nourdine Chabani, hier.

Une période d’incubation de six mois

La période d’incubation s’étalera sur six mois durant laquelle l’agence marocaine mènera des études de faisabilité techniques, financières et juridiques. Pour sa part, la partie malgache mettra à la disposition de cette entreprise marocaine les informations et documents nécessaires à la réalisation de ces études.

Le canal des Pangalanes, long de 700 km et dont l’emprise va jusqu’à 1000 km a été aménagé pour la navigation commerciale durant l’époque coloniale (1896 à 1904) afin d’acheminer plus facilement la production d’épices du sud-est de l’île vers le port de Toamasina. Il ne s’agit pas d’une première expérience pour Marchica Med. Cette agence marocaine est également en charge d’un grand projet structurant en Côte d’ Ivoire, notamment la réhabilitation de la baie de Cocody à Abidjan dont le coût s’élève à près de 100 milliards de CFA.

Riana R.