JO d’hiver 2018 : Malagaski, tout près du but

Voir des Malgaches aux Jeux olympiques d’hiver (JO) relève encore du rêve jusqu’à preuve du contraire. Mais avec Andy Randriamiarisoa alias Malagaski, ce rêve peut devenir réalité. Il lui suffit de terminer parmi les 500 premiers au classement de la Fédération internationale de sky (Fis) ou d’obtenir les points olympiques requis dans sa discipline de prédilection qu’est le slalom et le slalom géant.

L’optimisme est de mise ! Dans sa quête d’une participation aux JO d’hiver de PyeongChang en Corée du Sud en 2018, Malagaski sait à quoi s’en tenir. Ses résultats de ces derniers mois parlent en sa faveur. En effet, outre les disqualifications dans certaines courses en slalom et /ou en slalom géant, il a terminé parmi les 100 premiers dans les compétitions de Fis Race ou en France. A chaque course disputée, il a engrangé jusqu’à 300 points.

De bon augure pour le seul skieur malgache en course pour une qualification aux JO de l’année prochaine. D’autant qu’il a le temps pour combler son retard étant donné que la période de qualification s’étend du 1er juillet au 21 janvier 2018.

D’après les informations émanant de la Fis, les critères d’admission se divisent en deux catégories. En premier lieu, «Sont admissibles les athlètes classés parmi les 500 premiers et totalisant le nombre de points Fis requis sur la liste des points Fis olympiques publiée le 22 janvier 2018», et en second lieu, ceux qui «Sont admissibles en totalisant le nombre de points FIS olympiques requis en slalom et/ou en slalom géant».

Dans les deux cas, notre porte- fanion a besoin de glaner 140 points olympiques au minimum dans les deux formules de slalom. Ce qui s’avère accessible pour Andy dans la mesure où il n’est jamais descendu en dessous des 200 points à chaque épreuve.

A noter que la liste des points Fis olympiques est établie en fonction des cinq meilleurs résultats en slalom et slalom géant et des deux meilleurs résultats de compétition en descente, super G et combiné alpin durant la période de qualification, selon la Fis.

Appel à solidarité

Après avoir écumé le monde pour peaufiner sa préparation, Andy Randriamiarisoa sera sur le plateau du Championnat du monde du 6 au 19 février prochain à Saint-Moritz, en France. A ce titre, il a lancé un appel à solidarité afin de le soutenir financièrement dans cette campagne. Actuellement, à 28 jours de la compétition, il a pu récolter 1550 euros sur les 2800 euros nécessaires pour subvenir aux besoins de la délégation composée d’un coach, de trois officiels.

Naisa