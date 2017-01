INSTAT : forte hausse des prix à la consommation

Une forte hausse des prix à la consommation a été constatée en 2016 par rapport à l’année précédente d’après les derniers chiffres de l’Institut national de la statistique (Instat).

Les prix à la consommation ont augmenté de 7% entre décembre 2015 et 2016. Le prix des produits locaux a connu une hausse de 7,4 %, avec une forte contribution de 85,9 % de la variation totale. Concernant les produits semi-importés et les produits importés, les prix ont augmenté respectivement de 6% et de 4,3% durant cette période.

D’après l’Instat, le prix des services privés a connu une hausse de 12,1% depuis décembre 2015. Sa contribution à la variation de l’ensemble des prix est de 30,6 %. D’autre part, les prix des produits vivriers non transformés et des services publics ont augmenté respectivement de 9,2 % et de 8,6 %.

Par ailleurs la hausse des prix dans les secteurs des biens et services, de la santé et de l’ hôtellerie ont augmenté respectivement de 19,2 %, de 15,6 % et de 13,9 %. La hausse annuelle des prix des produits alimentaires, boissons et tabacs est de 5,6 % avec une contribution élevée de 40 % à la variation totale des prix.

Riana R.