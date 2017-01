Grand tournoi de l’amitié : des affiches alléchantes au menu

Le centre de culture et de loisirs de la Cnaps à Vontovorona sera de nouveau le théâtre de belles rencontres sportives. Après le démarrage en trombe du Grand tournoi de l’amitié dimanche dernier, les sports collectifs entrent dans leur deuxième journée de compétition, ce jour.

Le club hôte sera bien évidement sur le devant de la scène que ce soit en football ou en volley-ball. Après leur premier succès devant Zanakala FC en match d’ouverture, les Caissiers tenteront de confirmer leur bonne dynamique face à Jet-Mada sur leur terrain flambant neuf et devant un public acquis à leur cause. Cette rencontre sera précédée du mano à mano entre Elgeco Plus et Zanakala FC. Les deux équipes sont dans l’obligation de gagner ce match sous peine d’être éliminées de la course au sacre.

En volley-ball, la deuxième journée sera aussi passionnante. La confrontation entre la Cnaps et l’équipe de la Gendarmerie de volley-ball (GNVB) s’annonce comme la finale avant la lettre. En débutant par un succès, les deux formations veulent continuer sur leur lancée. Malheur au vaincu.

Dans l’autre affiche, ce sera un match des outsiders entre les militaires du Cosfa et la deuxième équipe de la GNVB. Tous les deux ont connu un début chaotique.

Naisa