Dans le cosmos

Concert – Fanaiky signe son retour avec « Jazz Gasy »

Le festival Madajazzcar ne sera à l’affiche que vers le deuxième semestre de l’année, mais Fanaiky annonce déjà la couleur avec «Jazz Gasy». En fait, le dernier des frères Solomiral donnera son premier concert de l’année ce vendredi à l’Is’art Galerie Ampasanimalo.

Compositeur et bassiste d’une habilité connue et reconnue dans le milieu du jazz, il va aussi, sans doute, explorer de nouveaux champs d’ouverture comme le folklore, le blues, la world music et bien d’autres. Le temps d’une soirée, ce jazzman invétéré va revisiter les titres issus de ses albums, en l’occurrence «Melogasy», «Goma» ou encore «Bas s’Vav». Un rendez-vous plus que vivement conseillé aussi bien pour les inconditionnels du genre que pour les curieux en quête de découvertes.

Pro Helvetia Johannesburg – Un appel à candidatures pour les résidences

Cette année, l’organisation Pro Helvetia Johannesburg lance un appel à candidatures pour tous les artistes malgaches désirant participer à des résidences dans le dessein de développer leur art. Le projet se tiendra l’année prochaine. L’inscription est ouverte et se fera seulement en ligne. Selon le site officiel, la dernière date limite de dépôt des dossiers sera le 1er mars prochain. Par ailleurs, toutes les infos sont disponibles sur le site de l’organisation.