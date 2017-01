Arts visuels : Izao donne la voix aux jeunes incarcérés

Un projet itinérant entre la Grande île et l’Hexagone, «Izao» voit le jour en proposant des activités culturelles et artistiques aux jeunes incarcérés. Cet ambitieux projet se veut surtout être une plateforme pour faire entendre la voix et la sensibilité de ces enfants et adolescents souvent marginalisés.

«Judith Lesur, directrice artistique de la cie Cadavres Exquis, a rencontré Grandir Dignement lors des Chantiers de la Marionnette, organisés à Madagascar en 2014. Après une séance de partage d’histoires et de dessins avec les jeunes incarcérés à la prison de Diego Suarez, elle a réalisé une vidéo d’animation, Rakoto et le dragon», rapporte un communiqué.

«L’enthousiasme des participants et du public lors de sa projection a initié l’envie de créer une passerelle entre des mineurs en détention en France et à Madagascar, pour encourager la créativité et l’expression des jeunes, développer leur confiance et leur investissement dans un projet collectif et les ouvrir sur une autre culture», poursuit-on.

Ainsi, un atelier multidisciplinaire sera animé au mois d’avril par les compagnies Cadavres Exquis (France) et Zolobe (Antsiranana) à l’issue duquel les jeunes en détention participeront aux différentes étapes de la réalisation d’un court-métrage d’animation en créant le scénario, l’univers visuel, les voix-off et les bruitages.

2017 étant l’année internationale du tourisme durable pour le développement, le thème du voyage, au sens propre et au sens figuré, sera le fil conducteur des créations. Pour ce faire, l’association Cadavres Exquis, porteur du projet, lance actuellement une campagne de financement participatif sur la toile.

Joachin Michaël