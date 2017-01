Pérégrinations hebdomadaires

En de nombreux pays, y compris dans certains de ceux que l’on avance en modèle de ce régime, la démocratie traverse des épreuves qui font parfois douter de son label « d’être le moins mauvais des systèmes ». Toutefois il est clair que peu de personnes acceptent l’hypothèse de ne pas avoir leur mot à dire pour l’administration de la cité : remettre en question la démocratie s’éloigne ainsi de la possibilité d’en faire un sujet d’actualité.

La démocratie concerne deux groupes dans une société donnée, d’un côté se trouvent les citoyens de l’autre leurs représentants. Trop souvent on s’arrête aux comportements des représentants pour diagnostiquer l’état de santé d’une démocratie, et l’on omet ainsi d’estimer la responsabilité du corps des citoyens disposant du droit d’exiger de leurs représentants l’art et la manière de gouverner.

Pleine liberté d’expression, condition d’une bonne santé

Ce sujet relatif à la liberté d’expression revient souvent sur le tapis, et d’un parce que cette liberté conditionne une bonne pratique de la démocratie, et de deux parce que dans le pays, les gouvernants tentent d’inventer une formule qu’ils veulent qualifier de démocratie tout en confisquant la parole au peuple par l’adoption de mesures lui interdisant de s’exprimer en toute liberté. La liberté ne se négocie pas, comme le droit et bon nombre de principes et valeurs, la liberté ne saurait faire l’objet d’un saucissonnage pour être débitée en quart ou autre demi-mesure. La démocratie ne s’arrête pas non plus seulement à glisser un bulletin dans une urne lorsque l’on convoque le corps électoral, la démocratie pour être une réalité doit être ouverte partout et à tout moment.

Dans cet ordre, manifester constitue un droit basique, dont, soit disant par mesure de sécurité, les gouvernants qui se sont succédé à la tête du pays, ont privé la population. Sécurité ? Il n’y a pire que le phénomène dahalo ! On dépêche pourtant des forces militaires, gendarmesques et policières autrement plus impressionnantes pour disperser la moindre des manifestations. Les gens au pouvoir cultivent depuis 1972 une phobie des manifs de rue… Ils craignent de se faire emporter par la plus petite vague sans besoin d’un véritable raz-de-marée. Ils doutent de la solidité de leur poste, en raison d’une interprétation abusive que tentent de pratiquer en réponse les opposants.

Alternance programmée par calendrier

Tous les événements et cérémonies prévisibles sont portés au calendrier, il en est ainsi des élections que réglementent nombreux textes qui déterminent entre autre les paramètres dont on doit tenir compte pour établir le calendrier électoral. Actuellement deux thèses s’affrontent : d’un côté celle que soutiennent le Président de la République, le gouvernement et leurs alliés : on ne peut retenir aucune raison pour justifier l’exception de tenir des élections avant les échéances prévues. En face un fort regroupement d’organisations civiles et partis politiques qui réclament la tenue de nouvelles élections. Dans le principe ces derniers ne sauraient attendre raison, sauf ainsi qu’ils le prétendent, il s’agit d’une sorte de cas de force majeure, afin de porter solution à une population en détresse et en péril ployant sous le poids des difficultés.

Sans porter la discussion sur la véracité ou au contraire sur la fausseté de ces propos, on peut noter qu’à chaque fois on attend la possibilité de soulever la réunion de conditions dramatiques pour recourir à des mesures exceptionnelles. A l’inverse si l’on pratiquait une vraie démocratie par l’institution d’une pleine liberté d’expression, on atteindrait rarement des circonstances aussi envenimées pour n’avoir de solution que l’adoption de celle la plus radicale.

Léo Raz