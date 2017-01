Passoba-Santé : 73 centres rouvrent leurs portes

Un bilan positif. Une bonne partie des résultats escomptés du Programme d’appui aux secteurs sociaux de base dans le domaine de la santé (Passoba-Santé) est atteinte, après quatre ans de mise en œuvre. C’est ce qui ressort de la 8e réunion du comité de pilotage de ce programme, financé par l’Union européenne et sous l’égide de l’Unicef et du ministère de la Sante, hier à Ivato.

Ce programme, mis en œuvre dans neuf régions, à savoir Analanjirofo, Anosy, Atsimo Andrefana, Menabe, Sava, Atsinanana, Betsiboka, Boeny et Vakinankaratra, a permis à plus de 1.000 Centres de santé de base (CSB) d’avoir un appui particulier. Sur ces établissements sanitaires, 73 ont rouvert leurs portes après avoir été fermés au début du programme, faute de ressources humaines, a-t-on appris. Le recrutement de 88 médecins et 473 paramédicaux a permis de résoudre un tel problème.

S’ajoute à cela, la mise aux normes de tous les CSB par une dotation en matériel technique et équipements dans les neuf régions cibles pour l’amélioration de la qualité des prestations. Le programme a non seulement permis de renforcer le système d’approvisionnement par le biais du plan de renforcement des Pharmacies de gros du district (Phagdis) aux Pharmacies à gestion communautaire (Phagecom), mais aussi la recapitalisation de Salama. Par ailleurs, depuis le début du projet jusqu’au premier semestre de l’année dernière, le taux de consultation externe a augmenté de 26% et le taux d’accouchement au niveau des CSB de 23%.

Fahranarison