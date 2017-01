Labelle 2017 : Volahasiniaina sélectionnée pour le projet

Jeremy Labelle, un artiste réunionnais, a créé un projet dénommé « Labelle 2017 ». Pour le réaliser, il a fait appel à deux autres musiciens dont Linda Volahasiniaina. En pleine période d’étude et de préparation des travaux actuellement, le trio prévoit de donner des concerts à partir du mois d’avril.

Jeremy Labelle est un « éthno-futuriste ». En un mot, c’est un artiste ayant pour objectif de rallier musicalement le son ancestral et authentique d’une région ou d’un pays et le son urbain à travers la musique électronique.

Un trio exceptionnel

Ainsi, depuis l’année dernière, il a créé un trio en choisissant deux musiciens issus de différents pays, qui adoptent différents styles. Le premier est un batteur français dénommé Matthieu Souchet. Sortant du conservatoire de Paris, il est actuellement accompagnateur de cours de danse contemporaine dans un autre conservatoire. Le second est la multi instrumentiste malgache appelée Linda Volahasiniaina. Etant à la fois musicothérapeute, technicienne de spectacle et surtout valihiste, elle a pour rôle de donner le côté traditionnel avec la valiha.

Un album en gestation

Le trio a commencé à travailler sur ce projet depuis décembre dernier. La résidence création se terminera au mois d’avril prochain. L’objectif est de concevoir ensemble un album qui sera intitulé « Univers-île » et « sera un disque frontière entre les espaces, les temps et les références ». Plusieurs concerts se feront ensuite à partir du mois d’avril jusqu’ au mois de juin. « Nous savons que le public a besoin, pour vivre sa musique, de la voir, de la sentir résonner à travers des instruments, de la découvrir vivante par une diversité de gestes et physique », a annoncé Jeremy Labelle dans son communiqué.

En effet, l’objectif est non seulement d’acquérir une complicité artistique entre ces musiciens qui ont des différentes cultures, mais aussi d’avoir une sonorité commune. Le produit sera donc un mélange de maloya, de valiha et d’électro.

Holy Danielle