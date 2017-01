Forêts : ressources des communautés

Le projet P4GES ou «Payer pour les services environnementaux mondiaux peut-il réduire la pauvreté ?» touche à sa fin. Le projet est financé par le programme «Ecosystem services for poverty alleviation (ESPA)» pour une durée de trois ans, depuis 2013. La restitution finale des résultats de recherche s’est tenue hier à l’hôtel Ibis Ankorondrano en présence des principaux acteurs, en l’occurrence Conservation international (CI), le ministère de l’Environnement ainsi que celui de la Recherche scientifique.

Concentré essentiellement au niveau des corridors forestiers de l’Est de l’île établis sur 1.600 km, le projet est mené à Madagascar par des ONG internationales et nationales travaillant dans le domaine de l’environnement et de la conservation.

En somme, il ressort de ces travaux de recherche que les ressources forestières constituent encore d’énormes sources de revenus pour les communautés de base, mais une dépendance énorme persiste. Le fait de les sensibiliser sur l’abandon des «tavy» ou encore l’exploitation du charbon de bois engendre un gap assez important dans le revenu des ménages.

«En effet, les projets initiés pour l’amélioration de la production et des revenus des communautés de base sont d’une utilité essentielle. Pourtant les appuis techniques s’avèrent insuffisants, entraînant un non aboutissement de certains projets», a expliqué Bruno Ramamonjisoa, directeur de l’Ecole supérieure des sciences agronomiques et non moins chef de projet P4GES.

Le but de P4GES est d’influencer le développement et la mise en œuvre d’un système de paiement pour les services environnementaux à l’échelle internationale afin de lutter contre la pauvreté. La biodiversité exceptionnelle de cette partie du pays et son importance pour le stockage du carbone font que la majorité des projets pilotes REDD+ du pays y est concentrée, justifiant ainsi notre choix géographique.

Arh.