Cirque : varavarana ouverte pour toute la génération

Cette année, « Varavarana » ou fenêtre ouverte se tiendra le 4 février à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely. L’objectif est donc de créer des écritures contemporaines pour les divers arts de la rue et de la scène.

«Lorsque l’on parle de cirque, beaucoup pensent que cet évènement est réservé uniquement aux enfants et pourtant nous, nous invitons les grandes personnes à y assister. Toute la génération est concernée, c’est du divertissement », a annoncé un responsable de cet évènement à l’IFM.

En effet, pour cette prochaine édition, l’Aléa des possibles et le Plus petit cirque du monde (PPCM) mobiliseront plusieurs jeunes créateurs et artistes de différentes disciplines pour réaliser ensemble une écriture de cirque authentique.

En 2013, le Plus petit cirque du monde (PPCM) et l’Aléa des possibles se sont associés pour créer ensemble l’évènement «Varavarana», dont l’objectif est de promouvoir le cirque en général. En 2015, cette manifestation a commencé à gagner une certaine notoriété et est devenue un festival en intégrant le programme de Coopération décentralisée de la Commune urbaine d’ Antananarivo (CUA) et la Région île de France.

Holy Danielle