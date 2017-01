« Bira descente » : BMX et VTT en vedette

1 km de trajet composé de 5 sauts, 2 épingles gauches, 1 épingle droite, sans oublier un escalier et des portions en dévers ! La première édition de « Bira Descente » du 29 janvier s’annonce plus que jamais comme l’événement phare de cette fin du mois.

La bourgade d’Ambohidava Antsirabe accueille cette nouvelle compétition initiée par Bira Moto Club et Bikers 110. « L’initiative découle de notre participation à la course de Dago-Descente, à Antananarivo, l’an dernier. Nous étions quatre coureurs d’Antsirabe à y avoir pris part. Après, nous avons décidé d’organiser une course similaire chez nous », a glissé Lalà Rasanjison, tout excité à l’idée de réaliser leur rêve.

BMX et VTT (Fourches rigides ou à suspension) se partageront la scène durant cette journée chez les -18 ans, les 18 à 37 ans, les +38 ans et les dames.

100 participants pour quatre trophées. A coup sûr, les locaux de la compétition livreront une bataille sans merci contre les coureurs venus spécialement de la capitale.

Naisa

Programme :

7h 30 : Reconnaissances par groupe de 10

9h 30 : Manche qualificative

11h 30 : Deuxième manche

14h : Super finale