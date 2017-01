Behenjy : les bandits tombent sur un os

Mauvaise journée pour les coupeurs de route écumant l’axe Behenjy-Ambatolampy. Deux d’entre eux ont été blessés par balles au cours de l’attaque d’un taxi-brousse.

Les faits se sont produits quelques jours plus tôt à Behenjy, plus précisément au lieudit Mandikanamana. Ce jour-là, huit individus munis d’armes blanches ont pris d’assaut un taxi-brousse. Tout en tenant en respect les passagers, ils ont fouillé les bagages et les poches.

Le vent commençait à tourner en leur défaveur au moment où ils allaient fouiller un assistant parlementaire. Armé, ce dernier a dégainé et ouvert le feu, touchant ainsi deux des bandits.

Ayant entendu les coups de feu, les malfaiteurs ont immédiatement pris la clé des champs, emmenant avec eux les blessés et le butin composé de 80.000 ariary et de téléphones portables. Rapidement alertées, les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux mais les brigands ont disparu sans laisser de traces.

Les éléments de la Brigade de gendarmerie d’Ambatolampy et de Behenjy tentent actuellement de les traquer mais mis à part les deux hommes blessés, ils ne disposent que de très maigres indices.

Mparany

(Photo d’archives )