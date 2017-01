Basket-ball – Election federale : vrai plébiscite pour l’équipe sortante

Le troisième mandat dans la poche de Jean Michel Ramaroson dit Mika et son équipe à la tête de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB). Une réélection acquise en toute facilité.

Comme une lettre à la poste, la majorité écrasante des ligues régionales de basket-ball a voté en faveur du maintien de Jean Michel Ramaroson à la présidence de la FMBB et des membres du comité exécutif à leurs postes respectifs.

En effet, sur les 19 ligues présentes au palais des Sports de Mahamasina, hier, 18 ont opté pour la continuité lors des élections du président et du secrétaire général de la FMBB tandis que pour les autres postes, les candidats ont tous obtenu 100% des voix.

Une réussite qui ouvre la voie vers un nouveau mandat à trois principaux axes. En effet, lors de sa propagande d’avant vote, Mika a évoqué les nouveautés qu’il compte instaurer pour le développement du basket-ball malgache en énonçant trois points focaux.

D’abord, à partir de cette année, la FMBB mettra un accent particulier sur le renforcement du partenariat avec l’instance internationale de la discipline (Fiba). « Une coopération concrète avec la Fédération internationale de basket-ball est inévitable. Cela nous permettra de bénéficier du programme de développement qu’ elle va initier à partir de cette année », a fait savoir Jean Michel Ramaroson ;

Mais cela n’enlève en rien l’importance de la promotion localement. En effet, l’autre programme d’activités qu’il a mentionné concerne le basket de proximité. « Ce nouveau mandat sera également sous le signe de la proximité grâce à la promotion à partir de la base », a-t-il souligné.

Pour autant, sans une structure bien adaptée et bien coordonnée, la politique de développement risque d’échouer. Ainsi, l’équipe dirigeante de la FMBB compte améliorer le mode de gestion du basket-ball malgache. « Renforcement et mise en place de la structure feront partie de nos priorités. Et toutes les instances de la fédération seront concernées après constatation des lacunes durant les précédents mandats », a-t-il poursuivi.

En attente

Même si le basket-ball malgache est une discipline olympique de premier choix, le Comité olympique malgache (Com) et ce sport font pourtant deux. Jusqu’à présent, la FMBB attend encore le signal venant d’Ivandry dans le cadre de la promotion des disciplines olympiques. « Bien que n’ ayant aucun problème relationnel, la FMBB et le Com n’ont pas encore eu l’occasion de collaborer dans le cadre du projet de développement initié par cette instance », a déclaré Jean Michel Ramarison.

Un coup de pouce attendu depuis longtemps qui pourrait changer beaucoup de choses dans le milieu du basket. L’appel est lancé par la FMBB et la balle est maintenant dans le camp d’en face.

Naisa

Les membres du comité exécutif de la FMBB :

Bureau directeur :

Président : Jean Michel

Ramaroson

Vice-président : Lionel Randrianarison

Secrétaire général : Tsiry Colombe Ralalaharison

Trésorier : Emmanuel Ravoson

Conseillers :

Mamy Ravelomanantsoa, Olivier Randrianarison, Justin Rabearivelo, Jimmy Randriamandimby, Eric Arius Rafiringa, Miharimanantsoa Randria, Onja Soloharinivo, Rufin Tolojara Lebiria.