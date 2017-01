Alaotra : réinitialisation du plan d’aménagement

La région Alaotra Mangoro risque de perdre son titre de premier grenier à riz de Madagascar avec une production catastrophique, cette année. Des moyens seront mis en place pour remédier à la situation.

Informé de l’urgence de la situation lors d’un récent passage dans les districts d’ Amparafaravola et d’ Ambatondrazaka, le ministre d’Etat chargé de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche, Rivo Rakotovao, a décrété l’organisation d’un atelier dans la région au début du mois prochain.

L’élaboration d’un plan d’aménagement tiré de l’initiative de la mise en place de la Somalac durant le régime socialiste est prévue à l’ordre du jour de la concertation, selon les techniciens. Ils ont aussi annoncé que les problèmes liés au foncier ainsi que la dégradation de l’environnement par les feux de brousse et l’incendie des « zetra », une flore à vocation écologique et endémique du lac Alaotra figureront au menu de l’atelier. Pour parer au plus pressé, la population locale a proposé des projets micro hydrauliques pour assurer l’irrigation des rizières à partir des cours d’eau alimentant le lac.

Pénurie

Le prix au kilogramme du riz décortiqué se négocie aux environs de 1.750 ariary actuellement auprès des producteurs de l’Alaotra. Telle situation présage une pénurie sans précédent dans cette région, d’après les collecteurs. Outre la sécheresse, la recrudescence du grand banditisme provoquant la baisse de l’offre pour éviter les attaques à main armée est à l’origine de ce phénomène. Les agriculteurs de l’Alaotra souhaitent des mesures d’accompagnement rigoureuses pour la réussite de la politique de développement de la riziculture envisagée par l’Etat.

