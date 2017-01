Accès à l’information : des responsables formés

Des responsables des centres de documentation et d’informations des ministères et des institutions publiques ont été en atelier de formation récemment, au siège de l’Unesco Galaxy Andraharo. A part le renforcement de capacités dans la gestion des informations et les normes à suivre dans la documentation, l’objectif est que la population puisse également utiliser d’une manière accrue, son droit à l’accès aux informations publiques. Et ce, par le biais des consultations des documents administratifs et institutionnels.

Cet atelier entre dans le cadre du projet «Institutions démocratiques intègres, représentatives et crédibles à Madagascar», financé par le fonds de la Consolidation de la paix et mis en œuvre par le Pnud, l’HCDH et l’Unesco. Il a comme principal but de renforcer la confiance des citoyens envers les institutions publiques. Cela sans oublier la lutte contre la corruption, car avec l’accès aux informations publiques, la population sera effectivement informée sur la gestion de l’administration publique.

Ces formations découlent d’une enquête sur l’état des lieux des centres qui a été réalisée les mois de novembre et décembre derniers.

