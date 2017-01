Patrimoine culturel : le ministre explique

Après la série d’incendies qui ont récemment dévasté les sites inscrits comme patrimoine national ou mondial, le ministre de tutelle sort enfin de son mutisme.

Le vandalisme et l’incendie des patrimoines matériels n’ont jamais cessé de défrayer les chroniques. Pas plus tard que le 10 janvier dernier, la petite maison appelée « Tranomanara » bâtie sur le tombeau du prince Andriatompokoindrindra au palais royal d’Ambohimalaza a été complètement réduite en cendres. Le mobile n’est pas encore déterminé. Suite à ces actes de barbarie, le ministère de tutelle fait le point.

« Des mesures drastiques ont été prises avec l’appui des autorités locales, des forces de l’ordre et des régions pour la sauvegarde de nos biens. Il faut également reconnaître que la responsabilité revient à tout citoyen puisque le patrimoine est le reflet de l’union nationale », argumente Jean-Jacques Rabenirina, ministre de la Culture, de la promotion de l’artisanat et de la sauvegarde du patrimoine.

Notons au passage que depuis 2013, Madagascar compte 3 sites inscrits comme patrimoine mondial dont 1 culturel et 2 naturels. On recense également plus de 200 sites qui figurent dans le patrimoine national. « Nous projetons, d’ici l’ année prochaine, de mettre en place des dispositifs de sécurité dans les sites qui ont accès à l’électricité », a-t-il promis.

Joachin Michaël