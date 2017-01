Océan indien occidental : les richesses estimées à 333 milliards de dollars

Les actifs océaniques de la région occidentale de l’océan Indien sont évalués à 333,8 milliards de dollars. Ce qui place ainsi l’économie de l’océan Indien occidental à la quatrième plus forte économie de la région, devant Mozambique, Maurice, Seychelles, Comores et Madagascar. C’est ce que note le nouveau rapport du WWF intitulé « Relancer l’ Economie de l’océan Indien occidental : les actions pour un avenir durable ». La présentation de ce nouveau rapport de WWF portant sur les valeurs économiques de l’océan Indien occidental, élaboré en collaboration avec Boston Consulting Group et Cordio East Africa, s’est tenue hier à l’hôtel Ibis Ankorondrano.

Ledit rapport note également que le produit intérieur brut (PIB) de Madagascar est estimé à 10,6 milliards de dollars alors que le produit marin brut (PMB) évalué dans le rapport est de 20,8 milliards de dollars.

« Ce nouveau rapport montre que les dirigeants de l’Océan Indien occidental sont au pied du mur face à la nécessité d’un choix clair et urgent : poursuivre dans la voie de la surexploitation océanique ou saisir le moment de sécuriser les ressources marines naturelles qui seront cruciales pour l’avenir des communautés et des économies côtières. L’Océan Indien occidental a encore la possibilité de se rétablir », a expliqué Nanie Ratsifandrihamanana, directrice du WWF-Madagascar et des îles occidentales de l’océan Indien.

De son côté, Dr David Obura, auteur principal du rapport et directeur de Cordio East Africa a déclaré: « Nous pouvons encore sauver l’Océan Indien occidental même si nous voyons à présent des signes clairs de l’impact du développement côtier, de la demande locale et mondiale ainsi que du changement climatique sur les ressources de la région. Des actions de protection plus fortes et plus poussées – et des investissements dans une meilleure gestion – doivent être mises en œuvre dès maintenant pour éviter de voir ces actifs océaniques et côtiers cruciaux fondre à vue d’œil ».

Arh.