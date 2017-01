Madagascar all stars : une date prévue pour le mois de mars

Selon les organisateurs, il est assez difficile de programmer un spectacle de Madagascar All Stars, de réunir en un seul lieu tous les six membres du groupe, à savoir Régis Gizavo, Justin Vali, Erick Manana, Olombelo Ricky, Dama et Jaojoby. Ces grands artistes ont tous déjà un agenda bien chargé.

Toutefois, cette année, ils seront tous réunis pour d’abord effectuer une résidence création à partir du 21 février jusqu’au 5 mars prochain, à La Réunion. « Notre objectif est de fignoler notre prochain album qui a été préparé depuis 2014 », a annoncé Olombelo Ricky. En effet, le dernier album du groupe intitulé « Keep Masoala » remonte à sept ans. Il est probable donc que cette nouveauté soit présentée officiellement cette année. Après cette résidence, le groupe sera de retour au pays pour donner un grand concert, le 10 mars prochain au palais des Sports et de la culture à Mahamasina.

Notons que la mission de ces grands artistes est de conscientiser le peuple à tous les bienfaits qu’a donnés notre pays et de le remercier, par la suite, en étant redevables. « A travers notre art, nous allons récolter un fonds pour construire une Maison des arts et cultures malgaches appelée « Tranompokonolona » à Antananarivo et peut- être même dans les autres provinces.

Holy Danielle