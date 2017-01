ITM 2017 : une relance définitive du tourisme à Madagascar

Les opérateurs touristiques comptent relancer définitivement le secteur tourisme à Madagascar durant la sixième édition de l’International tourism fair (ITM), du 8 au 17 juin prochain au village Voara (ex-Francophonie). Le principal objectif est de transmettre un message positif sur l’image de la destination de Madagascar au niveau international, d’après l’Office national du tourisme à Madagascar (ONTM).

Les opérateurs touristiques comptent retravailler l’image de la destination Madagascar à l’international qui a connu une importante régression durant les longues années de crise et à cause de l’insécurité. « Madagascar est actuellement une destination sécurisée. Les opérateurs comptent redresser les défaillances sur l’image du pays sur le marché du tourisme », a avancé Joel Randriamandranto, Président du conseil d’administration (PCA) de l’ONTM lors d’une rencontre avec la presse hier à Antaninarenina. C’est ainsi que l’ITM 2017 est combiné avec des éductours réalisés par plusieurs agences de voyage et tours opérateurs étrangers avant la tenue du salon. « Ces opérateurs seront ensuite les ambassadeurs de la destination Madagascar auprès des touristes à l’étranger, après avoir visité les principaux spots touristiques du pays. Nous avons également invité 25 médias internationaux pour assister à cet événement », a poursuivi le président de l’ONTM.

Plusieurs salons dans un salon

Par ailleurs, cette nouvelle édition de l’ITM prendra une plus grande envergure. Les organisateurs ont choisi le village Voara à Andohotapenaka cette année, avec un site d’exposition de 15 000 m2 qui verra la participation d’autres secteurs connexes à celui du tourisme, tels que le transport, l’artisanat, le loisir, le bien-être ou encore la gastronomie. Au moins 200 stands participeront à cette nouvelle édition. D’après Joel Randriamandranto, « il y aura donc plusieurs salons dans un salon pour cette sixième édition. Si auparavant, les participants à l’ITM sont constitués majoritairement par les opérateurs liés directement au tourisme, les secteurs connexes au tourisme occuperont un espace important au village Voara, entre autres les équipementiers en camping, la restauration, l’hôtellerie, le sport motorisé… qui participent à la diversification des offres touristiques dans le pays ».

Pour rappel, une hausse de 20% est enregistrée concernant l’arrivée touristique à Madagascar en 2016 par rapport à l’année 2015. L’objectif des opérateurs est d’atteindre les chiffres de 2008 avec 375 000 arrivées touristiques enregistrées.

Riana R.