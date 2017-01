Insertion des jeunes : sortie d’un annuaire des centres de formation

Un annuaire répertoriant les centres de formation professionnelle de la région Analamanga, au nombre d’une cinquantaine, vient d’être présenté, hier, dans les locaux de l’Association sœur Emmanuelle (Asmae) à Ampasanimalo. Une association qui oeuvre pour l`enfance vulnérable aux cotés des acteurs locaux.

Cet annuaire est le fruit d`une collaboration entre l`Asmae et ses partenaires dont les associations Hardi et Manda. « L`objectif est d`aider les professionnels de l`éducation des enfants et des jeunes vulnérables exclus du système d`enseignement formel de la région d`Analamanga », selon les explications du président de l`Association Manda, Ralison Andriamandranto. En effet, l`annuaire est un outil qui a été conçu pour répondre aux besoins des membres de la plateforme de la Société civile pour les enfants et les jeunes, afin de les soutenir dans l` orientation professionnelle de leurs protégés.

La réalisation de cet outil entre dans le cadre du projet « Promotion de l`éducation des enfants vulnérables » qui a reçu le soutien de l`Union européenne par le biais de l` Instrument pour la démocratie et les droits de l`homme (IEDDH). Plus de mille bénéficiaires sont prévus être insérés dans le monde professionnel par l`exploitation de cet annuaire.

Un atelier portant sur le thème « Améliorer l`accompagnement des jeunes vers l` insertion professionnelle dans la région Analamanga » a suivi la présentation. Une occasion où les invités ont pu partager leurs expériences, leurs idées sur les projets existants et à venir.

