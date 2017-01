Festival de guitare de Madagascar : la quatrième édition prône l’ouverture

Bien que la quatrième édition du Festival de guitare international de Madagascar n’ait lieu qu’au mois d’avril, l’association Musiciens artistes associations and guitarist of Madagascar (Maagma) lance déjà un appel à tous les guitaristes intéressés à y participer. Tous les styles musicaux seront la bienvenue.

Depuis la première édition du Festival de guitare international de Madagascar, l’association Maagma a toujours favorisé certains genres musicaux, entre autres le bà gasy, le classique et même le flamenco. Pour cette quatrième édition, tous les styles tels que le rock, le jazz, la fusion, le blues, le vakodrazana et même l’évangélique, seront sollicités.

Inscription ouverte à partir du mois de février

Ainsi, pour le bon déroulement du festival, Maagma a lancé un appel aux artistes intéressés. L’inscription est ouverte à partir du 1er au 28 février à l’Alliance française d’ Andavamamba (AFT). « Les postulants peuvent être en groupe ou en solo et nous sollicitons vivement la participation des artistes créateurs », a annoncé un responsable de l’association Maagma.

En effet, il existe plusieurs manières pour participer à ce festival. Un groupe sera destiné aux artistes qui sont avides de scène et le second sera réservé à ceux qui projettent d’approfondir leur style ou maîtriser d’autres genres musicaux. En tout cas, chaque artiste participant devra passer par une audience qui se fera à l’AFT. « Par ailleurs, nous encourageons la participation des jeunes talents », a expliqué notre interlocuteur. En effet, cette année, le festival valorisera davantage les jeunes artistes émergents.

Des artistes internationaux invités

Le Festival de guitare international de Madagascar est aussi connu pour la participation des artistes internationaux. L’année dernière, quatre étrangers étaient invités et cette année, Maagma propose d’élargir son horizon en invitant encore plus de guitaristes internationaux pour mieux acquérir des expériences et pour promouvoir cet instrument de musique le plus joué au monde.

Holy Danielle