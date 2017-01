Elections fédérales du rugby : un terrain d’entente a été trouvé

Le ministère de la Jeunesse et des sports a coupé la poire en deux pour résoudre la crise interne du rugby malgache. Le sit-in tenu par des rugbymen devant le bâtiment du ministère a abouti à une entente, hier, à Ambohijatovo.

Les responsables du ministère de la Jeunesse et des sports ont répondu aux revendications des férus de l’ovale, à l’issue du sit-in d’Ambohijatovo, en leur expliquant les textes relatifs à l’organisation sportive stipulés dans le décret 2010/001, hier. Le directeur de cabinet, Haja Andrianirina, a expliqué aux membres de la délégation des manifestants qu’il a reçus à son bureau, que les décisions reviennent à l’Assemblée générale des ligues régionales par son statut d’organe suprême. Ils pourront ainsi s’imposer au cours de l’Assemblée générale extraordinaire devant précéder l’Assemblée générale élective, selon ses déclarations.

Le sit-in a été organisé en appui aux revendications des présidents des ligues régionales portant principalement sur la validation des candidatures enregistrées par le comité électoral et le rétablissement des droits de certains clubs champions et ligues régionales aux scrutins. De son côté, le ministère confirme sa position en rappelant qu’il n’a nullement le droit de s’interférer dans des affaires internes de la fédération. Les manifestants ont frappé à la mauvaise porte et devraient plutôt organiser le sit-in devant le bureau des organes concernés par leurs revendications.

Les réactions de Malagasy Rugby et les membres de bureau du comité électoral (Ceni) sont attendues à propos du maintien du dossier de candidature d’Alain Rakotonirina. Un sujet au centre des attentions des passionnés de l’ovale malgache tout comme la récente histoire de l’enquête sur le président sortant de Malagasy rugby, Marcel Rakotomalala. Des informations qui ont fait grand bruit aussi bien dans les médias que sur la toile.

Manou