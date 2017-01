Eco brèves

CCI Ivato – Forum d’affaires Turquie-Madagascar

Un Forum d’affaires Turquie-Madagascar sera organisé ce jour au CCI Ivato dans le cadre de la visite officielle du président turc à Madagascar. Ce forum d’affaires sera co-organisé par le Conseil des relations économiques étrangères (DEIK) de la Turquie et la Fédération des Chambres de commerce et d’industrie de Madagascar (FCCIM) dont l’objectif est de développer les relations économiques entre les deux pays dans plusieurs domaines incluant les échanges commerciaux et les investissements.

COI – Création d’une e-Governance Academy régionale

La Commission de l’océan Indien (COI) a organisé du 18 au 20 janvier dernier une série de consultations afin de déterminer les modalités de création d’une e-Governance Academy régionale (e-GA pour Académie de promotion de la gouvernance numérique). Une équipe d’experts de l’e-GA d’Estonie a facilité les travaux et présenté leur expérience dans ce domaine. Les consultations ont pu être organisées grâce à la contribution de l’Union européenne qui soutient, depuis 2012, la réflexion et les efforts de la COI dans le domaine du numérique.