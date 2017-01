Chronique : non-anniversaire…

Un anniversaire, cela se fête. Ou pas. Le dilemme se posera-t-il pour le (ou les) concerné(s), sachant qu’ils ont déjà, il y a à peine quelques jours, fait peu de cas du caractère indécent d’une ripaille valant des milliards d’ariary alors que la population croupit, se débat dans la pauvreté ?

Célébration ou pas, un anniversaire constitue pourtant l’occasion rêvée pour dresser un bilan, peser le pour et le contre, débriefer… Bref, tout ce qu’on veut, pourvu que l’on soit capable de prendre le recul nécessaire afin de s’auto-évaluer.

De recul, le premier magistrat du pays, lui, n’en a vu aucun en ce qui concerne le pouvoir d’achat de la population par rapport à il y a trois ans, soit avant son entrée en fonction. En ayant fait le serment de «veiller au bien-être de tous les Malgaches sans exception», sans doute estime-t-il déjà avoir réalisé sa promesse lorsqu’il a tenu ces propos. On se demande d’ailleurs si leur auteur les considère comme toujours d’actualité en ce moment. La liste serait longue et fastidieuse s’il fallait énumérer tout ce qui a changé en trois ans : délestages, coupures d’eau, lynchages populaires, prix des PPN, liberté d’expression… mais en mieux ou en pire ?

La réalité dépend bien du prisme à travers lequel on la regarde mais il apparaît que tout va de mal en pis : trois ans de coupures d’eau et d’électricité, de vindictes populaires, d’insécurité, d’inflation… Et ce n’est pas une simple passe d’armes entre le pouvoir et l’opposition car, la preuve, cette dernière n’arrive même plus à mobiliser une population si fatiguée qu’elle en devient apathique. Alors, quand ces sujets reviennent sur le tapis (et ils sont effectivement très récurrents vu leur acuité), le régime préfère les éviter soigneusement, ou bien jeter l’opprobre sur les aléas climatiques ou une opposition qui travaillerait dans l’ombre pour semer la déstabilisation.

A défaut de sondages d’opinion, comme cela se fait dans les grandes démocraties, la popularité d’une personnalité ou d’une entité politique se mesure uniquement à l’aune des élections à Madagascar. Ce que les barons du

pouvoir en place se plaisent d’ailleurs chaque fois à lancer à leurs détracteurs à qui ils enjoignent d’attendre 2018, non sans un certain aplomb quand ils savent pertinemment que le verdict des urnes ne tombera pas dans l’immédiat et que d’ici les scrutins, ils auront encore le temps de rebattre les cartes.

En attendant mieux, en attendant de célébrer un véritable anniversaire ou un non-anniversaire, les cœurs ne sont pas vraiment à la fête…

N.R.