Centres de documentation : une session de formation à Andraharo

La maison commune des Nations unies à Andraharo accueille un atelier de formation des responsables des centres de documentation et d’information de l’Administration publique.

Sous la férule de l’Unesco, cet atelier vise à renforcer les capacités des responsables des centres afin qu’ils puissent améliorer le fonctionnement de leurs structures ainsi que les services rendus aux citoyens. « L’un des deux objectifs spécifiques de l’Unesco correspond à l’utilisation de la population de manière accrue de son droit à l’accès aux documents administratifs et institutionnels ainsi que le renforcement des capacités et de la visibilité des centres d’information et de documentation de l’Administration publique », rapporte un communiqué.

L’atelier sera animé par des experts nationaux durant les deux premiers jours. Un expert régional travaillant au centre de documentation de l’Assemblée nationale du Cameroun fera étalage de ses expériences avec les participants le dernier jour de la formation.

Notons « qu’un premier atelier de restitutions des résultats des enquêtes menées auprès des centres de documentation et d’information de l’Administration publique a eu lieu en décembre 2016. A l’issue de cet évènement, les besoins prioritaires pour la formation des personnels ont été identifiés, notamment sur la gestion d’un centre et les normes en documentation », conclut-on.

Joachin Michaël