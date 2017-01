Caf Interclubs : neuf officiels malgaches désignés

Les regards seront rivés sur une autre compétition africaine en février avec les compétitions interclubs de la Confédération africaine (Caf). Cnaps sport engagé à la Ligue des champions de la Caf et Elgeco Plus en lice de la Coupe de la Confédération ne seront pas les seules vedettes de ces deux plateaux continentaux. Des techniciens malgaches ont été sollicités par l’instance africaine en tant qu’ officiels techniques. Le vice-président de la Fédération malgache de football (FMF) Doda Andriamiasasoa, les hommes en noir, notamment Andofetra Rakotojaona, Lionel Hasinjarasoa, Ravonirina Randrianarivelo, Kanoso Abdoul Ohabee, Bruno Andriamiharisoa, Gabriel Herinirina, Basile Alain Rambeloson et le très connu Hamada Nampiandraza seront de la partie.

Pour rappel, Cnaps Sport ouvrira les hostilités à domicile contre les Botswanais de Township Rollers FC sur la pelouse synthétique du stade de la Cnaps à Vontovorona le 11février. Le match retour se tiendra le 18 février au Gaborone National stadium. Elgeco Plus va en découdre avec Supersport United (Afrique du Sud) le lendemain à Antananarivo tandis que le match retour est prévu à l’étranger le 17, 18 ou 19 février.

Rojo N.