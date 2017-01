30e promotion Orange School : début de formation

La 30e promotion d’Orange School, composée d’une vingtaine d’étudiants a commencé sa formation sur les métiers liés à la vente et aux télécommunications, dont le service calling ou téléconseil, hier.

La mise en place de centres de formation pour les professions en call center pour appuyer les jeunes en quête de travail fait partie des actions menées par le ministère des Postes, des télécommunications et du développement numérique cette année. En tant que première école professionnelle sur les métiers de la vente, de la télévente, et de la relation client reconnue par l’Etat, Orange school compte poursuivre son rôle dans le domaine de la formation professionnelle et appuyer les jeunes en les formant et en les orientant vers des métiers d’avenir.

En effet, une forte croissance des centres d’appel dont les prestations deviennent de plus en plus courantes auprès des entreprises est constatée à Madagascar ces dernières années. « Les centres d’appel sont de vraies plateformes de rencontre de l’offre et de la demande, à l’heure où la relation-client est au cœur des stratégies des entreprises. La filière se présente aussi comme un gisement d’emplois auprès des jeunes, et offre aux plus motivés des opportunités d’évolution et des perspectives de progression dans leur carrière professionnelle », indique-t-on auprès d’ Orange Madagascar.

Depuis sa création en 2009, plus de 350 jeunes et de nombreuses entreprises ont choisi Orange School pour renforcer leurs compétences en matière de service calling ou pour trouver leurs futurs agents.

Riana R.