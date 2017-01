VTT : BMC et Bikers 110 font le grand saut

Les motards de Bira moto club (BMC) et les vététistes de Bikers 110, deux clubs de la ville d’Eaux, viennent d’accoucher d’un projet à la hauteur de leurs ambitions et de leurs talents. Ils organiseront la première édition d’une course de VTT downhill baptisée Bira descente, le 29 janvier, sur le circuit d’Ambohidava. Le tracé en descente d’une distance d’1 km est varié avec les 5 sauts, 3 épingles, un escalier et des portions en dévers. Selon les explications, les vététistes seront départagés en deux classes. Les BMX et VTT équipés de fourches rigides et les VTT dotés de suspensions.

Un concours d’équilibre se tiendra la veille de la course pour pimenter la sauce. «Avec quatre coureurs d’Antsirabe, nous avons pris part à la course Dago Descente à Antananarivo l’année dernière. L’idée nous a plu et on a décidé d’organiser le même évènement dans notre ville natale. Le projet a également intéressé des partenaires comme Cycle Madagascar Momotas qui vise à contribuer au développement du cyclisme dans la région du Vakinankaratra , a déclaré Lalà Rasanjison (BMC), organisatrice et non moins championne de Madagascar de moto tout terrain. Les participants peuvent choisir entre les catégories juniors (-18 ans), seniors (18-37 ans), vétérans (+38 ans) et dames.

Rojo N.