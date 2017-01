Universités publiques : place au calendrier unique

L’année universitaire 2016-2017 débutera au mois de mars pour se terminer à la fin d’année, comme il a été décidé lors de la Conférence des présidents et des recteurs d’institutions de l’enseignement supérieur (Copries), qui s’est tenue mercredi et jeudi derniers à Fiadanana. Sur ce point, les six universités publiques essaient à partir de cette année d’uniformiser leur calendrier.

Pour l’université d’Antananarivo, l’application d’une telle disposition n’est pas impossible si chaque établissement n’achève pas en même temps l’année universitaire en cours. La faculté de Médecine finit l’année universitaire 2015-2016 ce mois de janvier, celle des Sciences en mars et l’Ecole supérieure Polytechnique au début du mois d’avril. Mais, selon le calendrier pré établi, cette dernière va faire en sorte que la prochaine année universitaire se termine en décembre, a expliqué son président, le Pr. Panja Ramanoelina.

L’université de Fianarantsoa est également sur le point de relever ce défi, où l’année universitaire 2015-2016 prendre fin cette semaine. «Tous les départements, facultés et écoles ont convenu que la rentrée universitaire 2016-2017 aura lieu début mars. Ainsi, nous allons démarrer ensemble l’année universitaire pour pouvoir l’achever à la même période», a avancé son président, Fontaine Rafamantanantsoa.

Fahranarison