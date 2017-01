Tourisme : 293 000 touristes enregistrés en 2016

Selon les chiffres émanant du ministère de tutelle, 293 000 touristes ont visité le pays pour le compte de la saison 2016. Il s’agit d’un record national depuis sept ans, avec 20% d’augmentation par rapport en 2015.

Madagascar a enregistré 48.864 touristes supplémentaires l’année dernière, portant exactement leur nombre à 293.185, selon le bilan dressé par le ministère du Tourisme. Cela a contribué à un PIB de 702 millions de dollars, pour le secteur tourisme uniquement.

Sur ces 48 000 arrivées supplémentaires, 10 000 sont venus à l’occasion des différents sommets, réunions et d’autres rendez-vous internationaux comme les compétitions sportives. 38.800 touristes ont été transportés par des bateaux de croisière. A ce sujet, une quarantaine de touchées ont été enregistrées tout le long de l’année, selon toujours les chiffres du ministère.

Lors de la présentation du bilan de la dernière saison touristique à la presse, hier, Roland Ratsiraka, ministre du Tourisme, a tenu à rassurer : «Pour 2017, nous comptons continuer nos actions et augmenter le nombre de touristes de 25 %. Ainsi, nous pourrons atteindre un objectif de près de 366 000 touristes en 2017 et surtout, parvenir à la barre des 500 000 touristes en 2018».

Saison prometteuse

La nouvelle saison touristique promet en tout cas de nettes améliorations étant donné que Madagascar figure dans le top 10 des meilleures destinations mondiales pour 2017, selon le classement de plusieurs magazines internationaux. Aussi, les promoteurs du tourisme malgache espèrent que les tournées de promotion, en particulier «Madagascar promotion tour» en Chine, en France, à La Réunion, à l’île Maurice, aux Seychelles, en Afrique du Sud porteront leurs fruits pour les prochaines saisons.

«Cette année encore, nous comptons améliorer nos performances en visant d’autres clients venant d’autres régions, comme la Pologne et l’Allemagne», a fait savoir le ministre. De nouveaux bateaux de croisière devraient passer et pourraient encore nous apporter 50 000 touristes en plus cette année. «Tout cela pour dire que le tourisme se développe bien au pays», s’est-il exclamé.

Infrastructures d’accueil

L’année 2016 aura également été marquée par la création de 157 hôtels et restaurants, outre l’octroi de 52 autorisations d’ouverture d’entreprises de voyage et de prestation. Mais contrairement à l’année précédente, les contrôles au niveau des établissements hôteliers ont été priorisés. «Nous avons pu contrôler 539 établissements alors qu’en 2015, il n’y en a pas eu» a déclaré le ministre.

En effet, avec ses partenaires, le ministère ambitionne d’investir davantage en matière d’infrastructures d’accueil. Outre les hôtels, il est effectivement question des ports et surtout des aéroports.

Arh.