Stade de Barikadimy : l’homologation d’ici peu

La Fédération malgache de football (FMF) s’applique activement à la mise en place de la pelouse synthétique au stade de Barikadimy à Toamasina. D’après les responsables, cette infrastructure sportive devrait obtenir l’homologation des instances internationales du football d’ici 12 mois. « La pelouse synthétique de Barikadimy est la 3ème du genre offerte suivant un programme Fifa après les 2 programmes Fifa Goal en 2006 (stade Rabemananjara à Mahajanga) et en 2010 (Centre des Barea Academy à Carion). C’est le fruit du programme Fifa Manager », ont déclaré les responsables. La pose officielle de la pelouse synthétique a été effectuée hier en présence des autorités étatiques qui ont promis de prendre en charge les travaux d’aménagement des gradins, des vestiaires et de la tribune centrale et celle des médias.

Rojo N.