Rugby : « L’enjeu de l’élection est crucial »

L’association des dirigeants, les anciens coachs et joueurs de l’équipe nationale sont sortis de leur silence, hier, lors d’une conférence de presse au Karibotel à Analakely. Ils ont laissé entendre qu’ils craignent une année blanche et une chute vertigineuse du rugby malgache à cause du vent de discorde qui souffle sur la discipline.

«Tous les efforts déployés et les bons résultats obtenus seront réduits à néant si la sanction tombe. Les querelles doivent être mises de côté et l’élection doit se tenir car il ne faut pas prendre en otage tous ces jeunes fans de rugby. Ensuite, le candidat mécontent peut poursuivre le comité électoral et il aura sûrement gain de cause si ses arguments sont fondés. Comme ce fut le cas lors des élections de la ligue d’Analamanga à l’époque où je me suis porté candidat. Faire un sit-in devant le ministère de tutelle ne fait qu’empirer la situation. Et puis, ce n’est pas une attitude de rugbyman malgache», a déclaré Florent Marcel Rakotoarison, ancien joueur et entraîneur national. Par ailleurs, ce dernier a annoncé qu’une association des anciens joueurs et anciens entraîneurs nationaux sera mise en place d’ici peu.

Rojo N.