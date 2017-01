Pérégrinations hebdomadaires

Du nord au sud, à l’est comme à l’ouest, le peuple manifeste une même désespérance par une perte totale de confiance dans le système. Chacune des populations des quatre coins de l’Île exprime avec nuance cette défiance, mais le fond reste le même. Au-delà de la nécessité de réagir avec rigueur pour ramener l’ordre, d’avoir répondu à cette obligation le pouvoir n’est pas pour autant exonéré de ses responsabilités. De ces événements il ne peut s’agir d’une coïncidence, et le pouvoir ne peut pas prétendre avoir raison contre tous.

Réclamation pour une justice que désir de vengeance

Les foules ne possèdent pas la sagesse d’un peuple, elles ont tendance à l’excès lors même qu’elles défendent une pensée de sagesse ou un sentiment profond que vit le peuple à travers les 101 variantes de population qui composent le peuple d’une nation. En l’espèce le peuple réclame justice, et si l’on en arrive à ces affrontements c’est que de la justice les populations ne sont pas satisfaites et se trouvent dans l’obligation de la rendre elle-même tant l’insécurité se propage, dure et s’aggrave à l’évidence d’une dégradation du climat de sécurité. On aurait tort de conclure que le peuple veut simplement se faire justice, au contraire elle réclame justice, une justice juste : autre qu’une justice de classe, une justice d’argent, une justice d’artifice. Si les gens se révoltent c’est qu’ils vivent un sentiment d’injustice, injustice que de leur point de vue justement ou injustement pratique le système dit de justice. Système à l’intérieur duquel ils se savent d’avance voués à perdre pour défaut de classe, pour raison d’impécuniosité, pour ignorance des manières. L’Etat est incapable d’assurer une pleine sécurité aux citoyens, si de plus il double cette incapacité par une autre celle de rendre justice, il n’a plus raison d’être se disent les gens du peuple d’en bas, exposés pour être les premières victimes des dysfonctionnements et des incuries des gouvernants. Les événements de Vangaindrano qui ont pris une tournure grave viennent à la suite d’autres identiques schémas, porteurs du même message : « juste justice efficace à protéger les populations et leurs biens ! ».

La justice populaire qui exprime une vindicte autant qu’un appel à l’aide voire un rappel à l’ordre adressé à l’Etat et aux hauts responsables, inquiète en elle-même, mais lorsque la population s’élève frontalement contre le système pour exiger qu’on lui livre un justiciable dont les pouvoirs publics se sont déjà assuré la garde, s’il ne s’agissait de civils ça aurait tout du putsch.

Un certain désordre

au secours d’un grand

désordre

Il faut mettre fin aux troubles qui perturbent le climat dans l’extrême du Sud-est à Vangaindrano, on trouverait par la même occasion une réelle opportunité à exploiter pour adresser un message sur la rigueur dont désormais ferait preuve l’Etat à exercer des poursuites sévères contre toute tentative de justice populaire. Une sensibilisation en ce sens produirait-elle effet si elle ne s’accompagnait d’action destinée à rapprocher des idées de la population les décisions de justice et ainsi de doter de plus de crédibilité ces dernières. En ce sens c’est à l’idée du droit que le peuple doit adhérer, bonne ou mauvaise la loi fait loi. Le peuple dans sa majorité, de ce principe semble s’en convaincre, mais au spectacle du quotidien la population dans son ensemble s’est fait une religion sur le fait que selon sa puissance chaque autorité fait loi sa loi et module en conséquence l’interprétation de la loi vivante : falsification du droit. Un état de droit falsifié ne favorise évidemment ni le retour à l’ordre ni une redécouverte des valeurs égarées. C’est pourtant ce qui fait défaut dans cette traversée d’une zone de turbulences. Il est vrai que des phénomènes naturels contribuent au durcissement des désordres, ces fléaux ne sauraient toutefois distraire de ses responsabilités le pouvoir.

La sécheresse qui sévit dans plusieurs régions de l’île, ne dispense pas d’une recherche de solutions pour remédier aux conséquences de ce déficit de pluies sur les récoltes agricoles. Rapides les spéculateurs anticipent déjà sur une flambée des prix, les gouvernants ont obligation d’être plus rapides et de préparer des solutions pour pallier le déficit qui éloigne de plus en plus de l’autonomie alimentaire tant ambitionnée. L’autonomie alimentaire dans sa réalité est promise pour longtemps à n’être que chimère. En admettant même que l’on découvre une solution miracle, pour combler le retard et égaler la cadence, il faudrait au taux de croissance de la production agricole dépasser le rythme de croissance de la population. Difficile tant que l’on ne maitrise pas le taux de natalité. Or il semble que l’on assiste à un phénomène inverse, les grands-mères de trente ans et moins augmentent en nombre, ce qui signifie des maternités de plus en plus précoces, phénomène qui ne s’accompagne pas d’une diminution systématique du nombre de maternités chez les mamans précoces.

Plus de bouches à nourrir, moins d’eau pour irriguer les rizières, un casse-tête qui interroge les responsables de l’agriculture, de la population, de l’économie… Comme pour tous leurs pairs dans les activités politiques, les responsables ont leur esprit et leur temps envahis par ces réflexions et par les initiatives à prendre autour de cette question, qu’ils risquent de ne plus disposer d’espace à consacrer aux activités bassement politiciennes.

Léo Raz