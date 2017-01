Judo – Kata : vers un Championnat national à double enjeu

Un samedi inédit attend les férus du judo, ce jour, au palais des sports de Mahamasina. La Fédération malgache de judo (FMJ) organise la première édition du Championnat national de kata pour le plus grand bonheur des adeptes.

Un premier pas suivi de près dans la mesure où cette étape sert non seulement de plateau de compétition mais aussi de passage de grade pour certains participants. En effet, d’après la FMJ, les prétendants au titre d’Ikkyu et Shodan pourront faire valider leur performance à travers un examen de grade supérieur. De même pour les grades Nidan et Sandan, sauf qu’un kata suffit à évaluer les niveaux des judokas.

Contrairement à la joute nationale en combat, les catégories des judokas engagés en kata sont restreintes. En effet, seules les ceintures marron et plus sont admissibles à la compétition de Nage No kata tandis que les ceintures noires ainsi que les titulaires du 1er dan et plus, sont en lice dans le Katame No Kata.

Naisa