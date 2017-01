Golf – BNI Ringer Score : 105 participants au premier tour

L’engouement des passionnés pour ce sport n’est plus à présenter à Madagascar à travers le plus ancien tournoi de golf, le BNI Ringer Score qui en est à sa 21e édition cette année. Le coup d’envoi de cette compétition a été donné dimanche dernier avec un nombre record d’engagés : 150.

La saison sportive a débuté dimanche dernier pour les passionnés de golf, à l’occasion du premier tour du plus ancien tournoi, le BNI Ringer Score. La journée de cette 21e édition a effectivement réuni 105 participants sur le green de l’International golf club du Rova à Andakana. Evidemment, les favoris ont tenu à marquer leur territoire en voyant l’engouement des passionnés. Ainsi, chez les dames, Ony Marchand a devancé Nyavo et Riana Raveloarison avec une carte de 78 contre 81 et 86 pour ses deux rivales.

Dans le tableau masculin, Sylvain Rabetsaroana (78) est sorti vainqueur de la bataille à trois avec Théodore Raveloarison et Djaward Hiridjee qui ont fait respectivement un cumul de 78 et 79. Chez les jeunes mordus de la discipline, avec un score de 86, Tamby Rakotonjanahary a pris le dessus sur Rick Vallery Rajerison et Gabriel Ravon qui ont rendu une carte de 89. Ce n’est que le début d’un long challenge et le second tour prévu le 12 février s’annonce acharné. En tout cas, le sponsor officiel de l’évènement, BNI Madagascar, opte pour la formule gagnante avec les primes d’assiduité pour ceux qui rendent une carte pleine.

Rojo N.