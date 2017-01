Facto Saatchi & Saatchi : le branding à promouvoir

L’agence de communication Facto Saatchi et Saatchi a affiché un bilan positif pour ses activités en 2016. Elle entend continuer dans cette voie pour cette nouvelle année en donnant plus d’importance à la communication de marque ou le branding.

«Notre objectif est de travailler dans la force des marques en 2017. Cette stratégie ne se limite pas seulement à la distribution des produits mais il s’agit également de travailler sur l’image de l’entreprise dans le long terme» a avancé David Calmel, directeur général adjoint de l’agence, lors de la cérémonie de présentation de vœux organisée à Anosivavaka le 18 janvier dernier.

D’après ce responsable, les entreprises implantées à Madagascar ont été créées à une époque où le marché a surtout été axé sur les produits. Actuellement, les consommateurs malgaches tiennent compte de plus en plus de la qualité et la manière dont on construit la marque en dépit du faible pouvoir d’achat.

C’est effectivement par rapport à cette évolution du marché que l’agence a orienté sa stratégie vers la communication de marque cette année. David Calmel a poursuivi dans ce sens que «La communication de marque fait partie intégrante des stratégies des entreprises au-delà de la simple communication de produit en ce moment».

Riana R.