Economie bleue : levier de croissance durable pour Madagascar

L’économie bleue, c’est 90% des échanges commerciaux entre les Etats à travers le monde. C’est également 95% des communications mondiales. Et à y bien regarder, c’est une économie qui possède tous les atouts pour séduire Madagascar. Car partout où elle est implantée durablement, l’économie maritime est axée sur des valeurs fondamentales. Par exemple l’entreprenariat social, le développement de l’environnement et les productions à faibles couts et donc à forte rentabilité.

L’économie bleue se concrétise essentiellement avec l’aquaculture, la mariculture, les activités portuaires, l’écotourisme côtier, l’énergie bleue ou encore la biotechnologie. Autant de domaines qui apporteraient à Madagascar, s’ils étaient développés sur la durée, une croissance économique et des emplois enfin retrouvés.

L’Union Africaine a identifié cette opportunité, en organisant les échanges maritimes entre les différents membres. Mais aussi en les sécurisant. Notamment dans son projet nommé « agenda 2063 ». La Commission économique des Nation-Unies pour l’Afrique (CEA) s’associe à cette vision et nombreuses sont les conférences organisées dans ce sens. La mer repousse les frontières de l’Afrique et de Madagascar et une coopération dans le domaine maritime permettra d’éviter les problèmes relatifs à la délimitation et à la démarcation des frontières maritimes. Ainsi qu’évidemment à la sécurisation des échanges.

En Afrique, rien que le secteur de la pêche emploie plus de 12 millions de personnes. Et l’on sait que le secteur halieutique malgache est en pleine croissance, avec 142 millions d’euros de recettes pour l’exportation l’année dernière. La pêche illégale représente donc un danger pour le pays.

Outre la dimension stratégique, sécuriser les échanges, notamment dans l’Océan Indien, est donc une priorité, sur laquelle les experts de l’APMF et leurs partenaires se penchent désormais.