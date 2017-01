Basket – U18 Filles : Madagascar dans le Top 10 africain

Le sourire aux lèvres pour les dirigeants de la Fédération malgache de basket-ball (FMBB) en ce début d’année. Une équipe nationale malgache vient d’intégrer le Top 10 africain dans la catégorie U18 filles, auteur d’un parcours remarquable au dernier Afrobasket en 2016.

En terminant à la 5e place à l’issue du championnat d’Afrique, les U18 filles ont non seulement permis à Madagascar de briller de nouveau sur la scène continentale mais aussi, de figurer parmi les 10 meilleurs équipes africaines du moment. En effet, au dernier classement établi par la Fédération internationale de basket-ball (Fiba) au niveau du continent, l’équipe nationale féminine U18 a réalisé le plus grand bond sur les 17 équipes nationale africaines engagées. Avec 11 points engrangés, Madagascar devance l’Ouganda (6 points), l’Algérie (4 points) et le Mali (1 points).

A l’échelle mondiale, Mali, le premier pays africain pointe au 13e rang. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir la Grande île à la 64e place sur 87 pays. Quoi qu’il en soit, la participation au Championnat d’Afrique a porté ses fruits. Il a suffi d’une seule compétition disputée pour que la sélection nationale malgache figure dans le top 10e.

Le tour des garçons

Après les filles, les garçons seront également en quête de bons résultats sur le plateau de l’Afrobasket U16 cette année. Actuellement, classés 13e en Afrique, les jeunes garçons malgaches pourront améliorer leur rang grâce à cette joute continentale. Aussi bien armés que les filles, grâce à une bonne préparation, les U16 garçons pourront viser plus loin que la 5e place et de faire partie du gotha africain également.

Naisa