Art floral : un atelier sur l’« Ikébana » en vue

De passage au pays, Raivo Toyoda, une experte malgache en Ikébana, un art floral japonais, a donné une formation à une quinzaine de passionnés à la résidence japonaise à Ivandry. La remise des certificats s’est tenue hier, suivie d’une démonstration de cet art, plein de philosophie.

Au mois de janvier 2016, Raivo Toyoda a effectué une exposition d’Ikébana dans la capitale. Agréablement surprise par cet évènement, l’ambassade du Japon l’a incitée à donner quelques formations sur cet art à Madagascar. La première formation s’est tenue l’année dernière, une seconde a eu lieu cette année avec une quinzaine de participants. Et selon l’experte, la prochaine se tiendra aux mois de juillet et d’août prochains.

«Les huit modules ont été au programme durant une dizaine de jours. Cet art exige beaucoup de technique de base et des règles pour rendre chaque bouquet de fleurs original et somptueux. Selon l’inspiration, parfois j’arrive à créer une œuvre après une heure et demie de travail», a affirmé Léa Rabarison, l’une des personnes bénéficiaires de cette formation.

En effet, l’ikébana est un art de créer un bouquet de fleurs en respectant plusieurs règles. «Chaque bouquet doit être composé de ciel, de terre, de l’humanité, de la nature… Toute une philosophie exceptionnelle. Des techniques de base devront être respectées», a-t-elle précisé.

Holy Danielle